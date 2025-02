Le iniziative in programma per il Giorno del Ricordo

Oggi alle ore 11 si svolgerà in piazza della Vittoria a Reggio l’annuale manifestazione dedicata al Giorno del Ricordo, organizzata dal Coordinamento per il Giorno del Ricordo, in onore ai Martiri italiani delle Foibe ed in memoria degli Italiani d’Istria e Dalmazia, Fiume e Terre Giulie; a seguire, alle 18 presso la Chiesa di San Nicolò sarà officiata dal Reverendo Don Franco Ranza la messa commemorativa (ingresso da via Sessi e non da via San Nicolò, causa lavori in corso).

Le iniziative organizzate dal Comune iniziano invece domani: alle 11 al Conservatorio Peri - Merulo, il concerto di musiche di Antonio Vivaldi; alle 18.30, nella sede di Istoreco, l’incontro “Confine orientale per chi? la storia e la sua rappresentazione cinematografica a confronto” con Carlo Ugolotti e Domenico Vitale.

Lunedì 10 febbraio, alle 17 in biblioteca Panizzi, l’incontro “Foibe. Odio e pregiudizio” con la partecipazione di Alessandro Mezzena Lona, scrittore e giornalista culturale del quotidiano Il Piccolo di Trieste e Marij Čuk, autore di “La Foiba” e presidente dell’Associazione Scrittori Sloveni.