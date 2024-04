Le iniziative per il 25 Aprile. Celebrazioni, musiche e libri. Poi aperitivo della Liberazione

È tutto pronto nel comune di Quattro Castella per celebrare la Festa di Liberazione, con un ricco programma di iniziative che è stato messo a punto dal Comune e dall’Anpi per la giornata di giovedì 25 aprile.

Al mattino, ci saranno le commemorazioni ufficiali con la deposizione dei fiori sui monumenti ai Caduti di Quattro Castella (appuntamento in piazza Dante, ore 9.30), Montecavolo ( in via Fratelli Cervi e in piazza 1 Marzo, dalle ore 10.15) e Puianello (in piazza Gramsci, ore 11.15) dove si susseguiranno anche gli interventi delle autorità civili, militari e religiose.

Ciascuna di queste significative tappe sul territorio sarà anche accompagnata dalle musiche dei "Folkevel", gruppo formato da alcuni giovani musicisti castellesi.

Al pomeriggio, invece, il ritrovo è alle 15.30 nello spazio antistante il bar del Parco di Roncolo. Da lì partirà una facile passeggiata di cinque chilometri circa (tra andata e ritorno) fino all’agriturismo “Barbaterre” di Bergonzano, dove si svolgerà la presentazione del libro “Ne è valsa la pena: la vita del comandante Diavolo”, fumetto storico e biografico su Germano Nicolini alla presenza di uno degli autori, Marco Aldrighi, e della nipote Francesca Nicolini.

A seguire, per chiudere in bellezza la giornata di festeggiamenti per il 25 aprile, è in programma appunto "l’aperitivo della Liberazione" (previsto per le ore 18) nell’uliveto dell’agriturismo, con rientro poi a piedi al parco di Roncolo attorno alle 20.30.

Per avere maggiori informazioni sul programma è possibile telefonare alla biblioteca comunale di Quattro Castella al numero 0522.249232.