Le insicurezze dell’adolescenza: "Siate unici senza avere paura"

L’adolescenza è un periodo complicato, pieno di difficoltà, insicurezze, dubbi e responsabilità. Molti ragazzi infatti in questo periodo si sentono sbagliati, diversi o strani solo perché hanno idee, pensieri, punti di vista diversi dagli altri. Oppure perché non rientrano nei canoni estetici dettati dalle mode. L’unicità è una cosa bellissima e gli adolescenti lo sanno, ma le parole, gli sguardi e i comportamenti dei loro coetanei influenzano molto il loro modo di pensare, vedere il mondo esterno e persino sé stessi. È difficile, soprattutto alla nostra età, non farsi influenzare dalla massa e questo provoca il disagio di molti ragazzi che si sentono diversi e quindi sbagliati. Ma che cosa vuol dire davvero sentirsi sbagliati? È giusto classificarsi nella categoria degli sbagliati solamente perché si è diversi dagli altri? Sul dizionario alla voce "sbagliato" c’è scritto: "Fatto o eseguito male, impostato male, non riuscito, non opportuno, non adatto al momento o alla situazione e basato su una scelta errata".

Secondo noi è una cosa assolutamente insensata che delle persone possano vedersi in questo modo: l’unicità è una qualità che sempre più adolescenti perdono per paura di ciò che potrebbero dire o pensare gli altri ragazzi. "Ma cosa penseranno o diranno gli altri quando mi vedranno?": una domanda abbastanza frequente tra gli adolescenti, soprattutto fra quelli più sensibili. Questa paura del diverso può nascere in modo irrazionale, oppure può originarsi dal ricordo di episodi passati in cui sono stati presi di mira per questa diversità. L’altro lato della medaglia è la conseguente necessità di diventare parte di un gruppo per venire accettati. Ciò è sempre stato fondamentale per gli esseri umani, ancora più nella società attuale è molto importante, e gli adolescenti sono i più coinvolti in questa ricerca di appartenenza, a causa della loro richiesta di attenzione e la loro paura di essere esclusi.

È questa stessa paura che porta la gente a cercare freneticamente di essere parte di un gruppo, arrivando al punto di cambiare sé stessi e fare cose che non piacciono solo per sentire di appartenere a un insieme. Tale situazione porta l’individuo a fare cose scorrette, fino a compiere azioni che causano dei danni a sé e agli altri, anche alle persone più care. Quindi, se da un lato la ricerca di appartenenza è un sentimento naturale, farlo cambiando parti di sé è negativo. Vogliamo dire ai nostri coetanei: siate unici, non abbiate paura di essere diversi e non curatevi di quello pensano o dicono gli altri.

Bianca Pergetti, Lorenzo Chiari

Filippo Zanichelli, Mateo Girod, Lovedeep Kaur, Japman Singh,

Rossella Merigo, Jessica Virelli

Beatrice Grisetti, Alice Davoli, Sabrina Cerullo, Amine Kassimi, Anna Martignoni, Alice Rosano

Zeineb Maraoui, Mouad Jbabdi

Emma Pulvirenti, Federico Dallaglio e Rosario Cammarata

Classe IIA