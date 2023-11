Le irresistibili storielle Yiddish di Moni Ovadia

Diversi gli appuntamenti di teatro stasera nel Reggiano.

Al teatro di Bagnolo alle 21 va in scena "Oytem Goylem" con Moni Ovadia (foto). L’autore e attore intrattiene il pubblico con l’autoironia, motore dello spettacolo. Ecco allora le mille irresistibili storielle, quasi tutte incentrate sul tema del rapporto "mitico e mistico" che i figli del popolo eletto intrattengono con il denaro. La colonna sonora nasce dall’incontro e dall’interscambio tra la cultura Yiddish e i suoni e ritmi di un altrove… Informazioni: tel. 366-3206544.

Al teatro di Fabbrico stasera alle 21 "Tre sull’altalena" con Emanuele Cerra, Denis Fontanari, Christian Renzicchi, Marta Marchi, per la regia di Alberto Giusta.

Al teatro di Novellara alle 20,45 "Giochi nell’acqua" per la regia di Massimo Arduini. A volte si sceglie di viaggiare per dimenticarsi di quello che si lascia indietro, altre volte si parte nella speranza di trovare qualcosa di nuovo ad aspettarci.

Al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, stasera alle 21 in scena "Io Vergine, tu Pesci" con Giuseppe Sorgi a unire insieme il teatro all’astrologia e ai suoi segni zodiacali.

Alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione, oggi alle 18 gli "Esercizi di fantastica" di Sosta Palmizi.

Al teatro di Rio Saliceto stasera alle 21 e domani alle 16 e alle 19 la comicità dialettale di "Chi ragaz ed Rio" con la commedia "Sag vedet te".

Al Novecento di Cavriago il teatro ragazzi con "Peter Pan" della Compagnia Factory, oggi alle 17, repliche domani alle 11 e alle 16,30.

Antonio Lecci