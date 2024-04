Le ’Lacrime di bisogno’ del debuttante Jesiah

Il suono di una chitarra arriva da una casa rurale apparentemente abbandonata, là dove finisce la città e inizia la campagna, con le colline all’orizzonte. Poi, all’improvviso una voce: "Note distorte/inventa un accordo/e se ti guarderò/non penserò chi c’è attorno". La voce è quella di Jesiah, nome d’arte che rivela Federico Gnani, 20enne reggiano al debutto nella musica. Il suo pezzo ’Lacrime di bisogno’, con relativo video, sta diventando virale in rete. "E’ il mio primo singolo di cui ho scritto testo e musica, che nasce grazie all’aiuto di PL Produzioni. La canzone parla di questa società vista con gli occhi dei giovani, di quanto sia difficile potersi esprimere creativamente e liberamente senza essere considerati strani - dice Federico - La cosa curiosa è che andavo a suonare la chitarra nella casa abbandonata che si vede nel video per non disturbare i vicini. La canzone è sbocciata proprio lì. Il brano si caratterizza per vari stili, dal pop alla synthwave passando dal rhytm and blues dark". Il filmato è stato realizzato da Alessandro Canovi, giovane regista di Reggio.

E’ giocato tra interni in rovina, suggestive penombre, improvvise irruzioni di luce a squarciare la scena. "Sono cresciuto con i pezzi di Michael Jackson, con l’hip hop e il rap. Poi ho iniziato a suonare quattro anni fa. Ora la svolta con questa canzone. Ho altri progetti, ma un passo alla volta. Sto lavorando ad altri due brani e mi sto guardando attorno per partecipare a qualche serata dal vivo", conclude Gnani mentre ’Lacrime di bisogno’ fa da sottofondo.

Massimo Tassi