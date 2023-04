Le lacrime di Fulvio Montipò "’Cavaliere del Lavoro è un piacere vederla... ’ A questa frase sono crollato"

di Stefano Chiossi

"Cavaliere del lavoro, è un piacere vederla". Sono bastate sette parole a far crollare nella commozione Fulvio Montipò; sette parole pronunciate da Sergio Mattarella appena sceso dall’auto blu con sosta Walvoil, mentre incrociava lo sguardo dell’imprenditore reggiano allungando la mano per il saluto di rito; sette parole che per il 78enne fondatore di Interpump hanno racchiuso oltre quattro decenni di duro lavoro (di cui la Walvoil è stata una tappa con l’acquisizione nel 2015) all’interno di un gruppo che ha portato a quota due miliardi di fatturato nel 2022.

"Mi ero preparato, ve lo assicuro. Ma quando ha detto quella frase stringendomi la mano… Non sono riuscito a trattenermi. È stata una emozione fortissima", le prime sensazioni di Montipò dopo la visita aziendale del Presidente della Repubblica.

L’imprenditore lo ha accolto assieme al ceo di Walvoil, Fabio Marasi. È stata l’occasione per mostrare il nuovissimo stabilimento, di fatto inaugurato ieri, per quanto riguarda l’azienda fondata da Ivano Corghi e Alessandro Mazzali, tra i principali produttori mondiali di prodotti oleodinamici, che ha portato nelle casse di Interpump oltre 400 milioni di fatturato consolidato nel 2022 grazie ai 2.500 dipendenti presenti in tutta Italia.

"Abbiamo passato il venerdì a pulire da cima a fondo l’azienda: era un gioiellino", ci confidano alcuni dipendenti soddisfatti mentre aspettavano l’arrivo del Capo dello Stato.

Sono stati loro, assieme a Marassi e Montipò, a mostrare la via a Mattarella in una visita aziendale (anche questa lontano da occhi indiscreti) durata all’incirca una decina di minuti.

"Professionalmente parlando, è stato il giorno più bello della mia vita" ha ribadito Montipò senza il minimo dubbio.

Lui che ha creato un impero in costante ascesa, leader mondiale nelle pompe a pistoni ad altissima pressione e nella componentistica oleodinamica, ha probabilmente visto in quella stretta di mano il coronamento di una carriera. O ancora meglio di una vita.

"Ringrazio il Presidente perché si è dimostrato attentissimo a ogni dettaglio dell’azienda – ribadisce il 78enne –. La sua presenza qui dimostra quanto il distretto meccatronico reggiano abbia saputo farsi conoscere". Un pensiero condiviso anche da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna ed emiliano doc (vive a Campogalliano), che non è voluto mancare davanti alla sede Walvoil: "Ormai il Presidente è di casa. Ha fatto una scelta straordinaria nel voler celebrare il Primo Maggio in un distretto della meccatronica che probabilmente non ha eguali in Europa. C’è un orgoglio particolare per chi come me è cresciuto da queste parti: penso sia chiaro che trovi in queste terre tante eccellenze che rappresentano al meglio l’Emilia Romagna".

Mattarella a fine mattinata ha avuto poi modo di salutare alcuni dipendenti di Walvoil, visibilmente emozionati per "l’umiltà dimostrata dal Presidente. Sembra proprio come appare in televisione. Una bravissima persona"; un modo anche per scattare alcune velocissime foto al Capo dello Stato: d’altronde quando ricapita?