Le lacrime in aula: "Io, vittima di stalking. Mi perseguitava quando ero incinta"

di Francesca Chilloni

"Io non lo volevo più vedere, ma lui mi perseguitava. Quando scoprii che ero rimasta incinta e glielo dissi, fu peggio. Avevo bisogno di tranquillità per capire il da farsi. Ma lui mi scriveva: ‘Anche io ho diritto a decidere, hai qualcosa di mio dentro di te’ e mi mandava messaggi ogni mezz’ora, anche di notte. Sapeva sempre i miei turni di lavoro, controllava i social, pubblicava su Instagram foto di donne gravide... Arrivai a pensare che liberandomi del bambino mi sarei liberata anche di lui".

Una minuta 25enne reggiana, dal volto stravolto, racconta singhiozzando in un’aula di tribunale il degenerarsi del rapporto con un 31enne: una breve storia lieve trasformatasi in un incubo quando lei decise di troncare. Il processo è per il reato di stalking, con l’uomo – difeso dall’avvocata Maddalena Grassi – accusato di aver perseguitato per mesi nel 2023 la ragazza, travolgendola prima di richieste martellanti di rimettersi insieme e poi fermamente deciso ad impedirle di disporre liberamente del proprio corpo e del proprio futuro lavorativo.

"Diceva che nemmeno la Marina Militare avrebbe potuto fermarlo", scandisce la donna.

Parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Federico Bertani (nella foto), ieri in aula la 25enne ha raccontato per ore il suo calvario davanti al giudice Francesca Piergallini, rispondendo a fatica, ma senza chiedere sospensioni.

Ne emerge il ritratto di una coppia di persone fragili, con lui da poco travolto dalla morte della madre dopo 9 mesi di coma. Emergono indecisioni, dubbi, ma anche il senso di minaccia e accerchiamento in cui la donna si ritrovò a vivere fino a quando non decise di sporgere denuncia il 12 luglio 2023.

"Quando iniziammo ad avere rapporti sessuali usavamo il preservativo – ha raccontato –. Poi lui cominciò a raccontare che gli toglieva piacere e che dovevo fidarmi di lui. Diceva che ero fortunata ad aver trovato un uomo maturo e consapevole… Era molto geloso, possessivo. Lo avevo lasciato quando mi accorsi che potevo essere incinta. Glielo dissi per cercare conforto, non per ottenere controllo da parte sua. Inizialmente pensava che lo prendessi in giro, poi iniziò ad essere ossessivo". Le risposte alle domande del Pm sono diventate via via sempre più pesanti: "Me lo ritrovai davanti in ospedale quando andai a fare degli esami, ero spaventata… Non voleva che abortissi, minacciava di suicidarsi se lo avessi fatto, mi offrì addirittura denaro per portare a termine la gravidanza e tenersi il bimbo".

La donna ha anche raccontato dei messaggi che il 31enne le inviava spacciandosi per "il dottor Gianfranco M., per un suo amico Raffaele e anche altri che mi invitavano a rimettermi con lui, scrivevano che lui era una brava persona".

La settimana che la 25enne si prese prima di meditare prima dell’interruzione di gravidanza "fu un incubo. Chiesi tregua, di lasciarmi riflettere. Lui invece diceva che ero troppo giovane e instabile, che non dovevo sporcarmi del sangue di mio figlio. Non lo bloccai sui social perché arrivò a pubblicare foto di me nuda di spalle, e volevo capire cosa facesse. Non dormivo, non mangiavo, arrivai a pensare di togliermi la vita".

Infine, con uno scatto di consapevolezza, la 25enne stampò decine di pagine di messaggi e lì consegnò ai carabinieri, sporgendo denuncia.