Le Lanterne della Memoria. Luci di giovane consapevolezza

Quest’anno noi della classe III D della scuola Enrico Fermi di Rubiera abbiamo realizzato un progetto interdisciplinare – nelle materie di educazione civica, matematica, scienze, arte, geografia, tecnologia e italiano – che prevedeva un lavoro a coppie per creare delle lanterne colorate ispirate ad alcuni temi d’attualità. Assieme agli insegnanti, a partire da dicembre abbiamo discusso di argomenti quali guerra, razzismo, migrazioni, violenza sulle donne, disagio psicologico e altri problemi seri che molte persone vivono ogni giorno.

Per esprimere le nostre opinioni, durante le ore di arte abbiamo usato un foglio A3 sul quale abbiamo disegnato con colori, simboli, testi ed immagini. Una volta finito il disegno, abbiamo piegato il foglio orizzontalmente in quattro sezioni uguali per creare la struttura di una lanterna.

In matematica, abbiamo progettato un circuito elettrico utilizzando una base di polistirolo, una luce led, un interruttore, fili elettrici e una pila. Premendo l’interruttore, la luce si accende e illumina il nostro disegno dall’interno, rendendo più vivaci i colori e visibile anche al buio.

In scienze, abbiamo approfondito la legge di Ohm, mentre in tecnologia abbiamo studiato l’elettricità e la corrente elettrica, acquisendo conoscenze utili per realizzare il nostro circuito. Infine, in italiano ed educazione civica abbiamo discusso sui temi scelti per le lanterne, argomenti che toccano tutti e che ci hanno permesso di esprimere le nostre opinioni.

Questo progetto ci ha permesso di conciliare creatività e tecnologia, utilizzando ciò che impariamo a scuola per affrontare argomenti che toccano tutti. Attraverso le nostre lanterne, vogliamo trasmettere un messaggio importante: noi giovani studenti possiamo fare la differenza e accendere una luce su ciò che accade nel mondo.

La proposta ci è piaciuta particolarmente perché ci ha permesso di lavorare insieme, completandoci e condividendo passioni. I temi scelti sono profondi e rappresentativi, e ognuno di noi si è impegnato molto per esprimere le proprie opinioni attraverso il disegno e le parole.

Questo progetto ci ha insegnato a trattare gli argomenti con delicatezza e profondità, e a informarci bene prima di commentare e giudicare.

Le nostre Lanterne della Memoria saranno esposte in una mostra alla biblioteca Urceo Codro di Rubiera dal 31 maggio per un’intera settimana, e saremo presenti anche noi alunni per raccontare questo percorso significativo.

Vanessa Radaelli, Giacomo Montanari, Vittoria Zini, Christian Tamburrino,

Classe III D