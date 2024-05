di Mariagiuseppina Bo

A 50 anni dal referdum abrogativo sul divorzio Livia Turco, più volte parlamentare, già ministra per la Solidarietà sociale e ministra della Salute, attuale presidente della fondazione Nilde Iotti, domani (sabato 18 maggio) alle 17 sarà a Casa Cervi a Gattatico, nella Sala Genoeffa Cocconi per le prsentazione del volume: ’Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia’.

L’evento è a cura dell’Istituto Cervi e della Fondazione Nilde Iotti, di cui è presidente Livia Turco. Presenti e dialogheranno con lei: Albertina Soliani (presidente Istituto Cervi), Antonella Incerti (già onorevole, memebro del cda Fondazione Nilde Iotti), Roberta Mori (consigliera Regionaale). Il libro ripercorre le tappe e i contenuti delle conquiste legislative femminili dall’inizio della Repubblica alla fine dell’ultima legislatura che hanno cambiato la vita di tutti. Senza la forza delle donne, la tenacia, l’emencipazionismo, il femminismo, l’impegno politico, l’assetto economico, sociale e culturale del nostro Paese, sarebbe diverso e diversi articoli della Costituzione, forse, non sarebbero stati applicati.

È un ‘debito’ che l’Italia ha nei confronti delle donne, che è raccontato in modo inedito nel libro, scritto e curato dalle volontarie della Fondazione Nilde Iotti, che illustra in modo rigoroso e semplice le tappe e i contenuti delle conquiste legislative dall’inizio della Repubblica e rammenta la battaglia per il diritto di voto, le ‘madri’ ostituenti, il cui contributo fu rilevante per la stesura della Costituzione.

Nel libro sono citati gli articoli che più hanno favorito il cambiamento nella vita delle donne, che prosegue col racconto delle leggi in ordine cronologico dal 1950 al 2018,con le relatve schede, che ne illustrano i contenuti. Lo sguardo delle strda percorse dalle donne ora e sempre più è quello europeo.

L’evento è ad ingresso libero.Il 18 maggio in occasione della giornata internazionale dei musei è possibile visitare il percorso del Museo di Casa Cervi (10/13 e 14/18), ingresso libero.

Info: www.istitutocervi.it