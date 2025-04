Le lettere dei condannati a morte sulle note del Quartetto d’archi

Passa anche dai teatri reggiani il programma delle celebrazioni per gli ottant’anni della Liberazione.

• Al teatro Sociale di Gualtieri stasera alle 21 spazio alla musica di qualità con l’esibizione del Quartetto d’Archi di Torino (foto), che torna nel paese della Bassa col concerto "The Four Letters" con la musica di Ezio Bosso e le parole delle lettere di condannati a morte della Resistenza, nella voce di artisti che si sono esibiti in questi anni nella sala spettacoli al piano terra dello storico palazzo Bentivoglio.

• Al teatro di Cadelbosco Sopra, invece, stasera alle 21 (con ingresso libero) è in programma il concerto del Coro Selvatico Popolare diretto da Tiziano Bellelli, con "Emilia Resistente. Canti di lotta, lavoro e libertà".

Il progetto, con testo e drammaturgia curati da un gruppo di voci femminili del coro, intreccia i brani del repertorio in un racconto che attraversa quasi un secolo di storia.

Le canzoni, nate in diversi momenti, vengono ricollocate in un percorso temporale che ne valorizza l’origine e il significato.

• Al teatro di Casalgrande stasera alle 21 (ingresso a prezzo simbolico di un euro) va in scena "Cuori di Terra. Memoria per i sette fratelli Cervi" del Teatro dell’Orsa, con Bernardino Bonzani e Monica Morini.

In un’aia di una corte contadina, sotto una barchessa o in una stalla, si potrebbe raccontare questa storia, il sacrificio di una famiglia reggiana unita come le dita di una mano…

