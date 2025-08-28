Le lettere dell’ad Boni: "Il fabbricato non è nostro. La pulizia non ci compete"

La bonifica dei frammenti di amianto che Inalca ha eseguito lo scorso maggio nel parco della Resistenza e nelle zone limitrofe a quella del suo stabilimento di Reggio Emilia, bruciato l’11 febbraio, è stata effettuata "per mero spirito di collaborazione e nell’interesse della collettività", ma non era di competenza dell’azienda.

A metterlo nero su bianco è l’amministratore delegato di Inalca Paolo Boni, in una lettera inviata al Comune di Reggio l’8 maggio scorso.

Nella missiva il manager sottolinea infatti che Inalca non è "la proprietaria dei beni, dai quali si presume sia stato generato lo spargimento di amianto in argomento". Infatti, "come noto, il fabbricato coinvolto nell’incendio è di proprietà di Sardaleasing S.p.a. e di Fin4coop Soc. Coop., che lo hanno concesso in locazione finanziaria a Sirio S.r.l".

Pertanto con riferimento all’ordinanza di piazza Prampolini emessa il 22 febbraio scorso "a sommesso avviso della scrivente le predette società (ove effettivamente l’amianto provenga dal fabbricato andato distrutto) sono i soggetti che devono essere destinatari dell’ordinanza sindacale in oggetto, alle stesse erroneamente rimessa solo per conoscenza", evidenzia Boni.

Il messaggio viene poi ribadito in una seconda comunicazione, sempre rivolta al sindaco Marco Massari, datata 14 maggio. In premessa Boni spiega come "non corrisponda al vero che la scrivente società sia rimasta in qualche modo inerte di fronte alla richiesta di attivarsi per la bonifica dei siti interessati dalla carne ancora presente nello stabilimento di Reggio Emilia in Via Due Canali", sottolineando che si trattava di un’attività "molto complessa", rigurdante peraltro aree allora sotto sequestro da parte della Procura (il dissequestro è stato disposto dall’autorità giudiziaria martedì, ndr).

Per quanto poi attiene alla bonifica dall’amianto, a seguito della richiesta del Comune del 29 aprile 2025, "confermiamo come Inalca, senza obbligo alcuno, in via di mera correttezza, si sia pure prontamente attivata, conferendo incarico alla ditta Acr Reggiani, che ha presentato all’uopo, già 1’8 maggio un apposito piano di lavoro, valutato positivamente dall’Ausl".

Anche nella seconda lettera, infine si sottolinea che "come del resto noto, la scrivente non sia la proprietaria del fabbricato coinvolto dall’incendio e, purtroppo, dotato di coperture in amianto. Così non sussiste obbligo alcuno in merito in capo ad Inalca Spa, che dovrebbe essere ringraziata per quanto ha eseguito (e sta eseguendo) in assenza – lo ripetiamo – di obbligo alcuno".

Boni conclude pertanto "confidando che nel prosieguo questo Comune terrà maggiormente in considerazione quanto precisato nella presente".

Nonostante la posizione dell’azienda il Comune ha dato ad Inalca 15 giorni di tempo per incaricare una ditta specializzata e rimuovere dal sito sia la carne in putrefazione che il cemento amianto.