Le linee guida dell’associazione: formazione di talenti e città attrattiva

Industria, formazione di nuovi talenti con il contributo di Unimore, e ospitalità. Queste le linee guida di investimento dettate da Unindustria nel documento ‘Reggio Emilia città attrattiva’, consegnato a ciascun candidato nelle ultime settimane come riportato sul Carlino mercoledì. Grazie anche a un sondaggio tra gli associati, erano emerse l’importanza di concludere le tangenziali e curare la manutenzione stradale oltre a realizzare piani di mobilità sostenibile e comunità energetiche rinnovabili. Il documento invoca "nuove risposte su questioni come immigrazione, attrazione e insediamento tanto di studenti quanto di più evolute maestranze con importanti politiche abitative". Forte la richiesta anche di welfare e in particolare il potenziamento di asili nido, visto che la copertura sulla fascia 0-3 si ferma al 39%. Attenzione infine per il centro storico e l’aumento della microcriminalità, priorità per rispettivamente l’86% e il 60% degli associati votanti.