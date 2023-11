LE LUCI DI NATALE

Al via da domenica 26 novembre gli eventi natalizi a Campagnola con "Accendiamo le luci", che prevede l’accensione delle luminarie in centro storico, in particolare nella rinnovata piazza Roma.

Dalle 10 il mercatino degli hobbisti, del cambio-scambio per i bambini, nel pomeriggio uno spettacolo per bimbi e famiglie, cioccolata calda, la gara del tortellino, alle 16,30 l’accensione dell’Albero di Natale.

Gli eventi proseguiranno il 3 dicembre con il tradizionale Cicciolo d’oro, l’8 dicembre con il mercatino del riuso a cura della associazione "Il Volo" e della Pro loco del paese.