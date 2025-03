Le mafie e l’operazione Ten. Il sindaco lancia l’allarme: "La ’ndrangheta si rigenera"

"A dieci anni dal processo Aemilia, che ci ha aperto gli occhi sul radicamento delle cosche ‘ndranghetiste a Reggio e non solo, voglio esprimere oggi la forte preoccupazione dell’amministrazione comunale e della Consulta della legalità, di cui sono coordinatore, per il perpetuarsi di fenomeni ‘ndranghetisti che sanno rigenerarsi con frequenza troppo veloce, che operano su molti fronti, dalle false fatturazioni all’estorsione, in modo ancora troppo capillare e con metodi intimidatori brutali". Così Marco Massari, sindaco di Reggio, interviene sull’operazione Ten, coordinanta dalla Direzione antimafia di Bologna e condotta a Reggio, contro le cosche calabresi. Nell’inchiesta, che vede in totale 20 indagati e cinque persone arrestate, emerge chiara una sorta di “pax mafiosa”, in nome del profitto, tra le famiglie di ‘ndrangheta che tra gli anni ‘90 e i primi 2000 si sono combattute per il predominio, insanguinando l’Emilia e la Calabria. Preoccupa anche un ’ritorno alla tradizione’ da parte di un nuovo gruppo che, ai raffinati reati finanziari propri delle mafie ’imprenditrici’ al Nord, affiancava la violenza ed aveva armi pronte all’uso. In particolare l’operazione Ten ha sgominato un gruppo parafamiliare capeggiato da Giuseppe Arabia, 59 anni, il cui fratello Salvatore (braccio destro e parente del vecchio boss Antonio Dragone) è stato ucciso nel 2003 a Steccato di Cutro in un agguato da parte degli “scissionisti” legati ai Grande Aracri.

La provincia di Reggio ne esce come epicentro del radicamento della ‘ndrangheta al Nord: "La lotta alle infiltrazioni mafiose nella nostra quotidianità si fa tutti insieme, come comunità, mettendo la legalità al centro del nostro agire. Siamo una comunità sana, coesa e sicura nel momento in cui ci riconosciamo in un sistema economico e sociale equo e solidale, nel quale esiste spazio per tutti i soggetti che intendono operare nel rispetto delle regole condivise", continua dunque il prima cittadino, ricordando poi il rilancio della Consulta provinciale della Legalità, che conta oggi 35 soggetti cittadini aderenti. Un organo con all’interno "persone che hanno speso la vita nella lotta ai fenomeni malavitosi" e che, conclude il sindaco, "rappresenta un baluardo di legalità imprescindibile per la nostra comunità".