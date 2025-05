Le messe in programma per Santa Rita da Cascia

Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e a Reggio sarà celebrata con particolare solennità dai Cappuccini in via Ferrari Bonini. Le celebrazioni eucaristiche in programma: alle 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 15.00, 17.30 e 18.30. La messa delle 16 sarà presieduta da don Alessandro Ravazzini, parroco dei Santi Pietro e Giacomo; sono invitati in particolare anziani e ammalati, si svolgerà il rito dell’Unzione degli infermi. Durante il giorno avrà luogo la benedizione delle rose e delle automobili, mentre sarà attivo il mercatino di Santa Rita. Anche in Ghiara avverrà la distribuzione delle rose benedette dalle 8 alle 12.

Cesare Corbelli