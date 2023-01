"Le mie Supernova atterrate a Chicago"

di Lara Maria Ferrari Non smette un attimo di interrogarsi, Enrico Magnani, assecondando un’inesausta sete di sapere che è nella sua natura. L’artista nativo di Castelnovo Monti (1972) da tempo ha intrecciato i sentieri dell’arte con quelli della scienza e della spiritualità, dopo la formazione scientifica. Si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria nucleare ed è stato per anni ricercatore scientifico nell’ambito della fusione nucleare. A un certo punto, Magnani ha sentito l’esigenza di abbracciare una conoscenza più ampia, dove la speculazione puramente razionale non basta. Le sue originali opere astratte lo hanno portato all’attenzione internazionale e dal 2010 sono state presentate in musei, gallerie private e istituzioni pubbliche in Europa e Stati Uniti. Tiene seminari e laboratori sulla creatività attraverso l’uso costruttivo dell’errore e dell’intuizione. Un suo ciclo di opere è oggetto di una permanente ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Cos’è la Quintessenza? "Nella cultura ellenica la Quintessenza, titolo dell’installazione, è qualcosa che trascende i quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco) ed è stata associata a un principio eterno, incorruttibile, qualcosa che va oltre. In fisica, analogamente, si conoscono quattro forze fondamentali e si cerca la grande unificazione, la forza iniziale. Quest’opera è un augurio e un’icona per...