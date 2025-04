Le mire della mafia sulla Tav: "Volevano ’riabilitare’ una ditta per sfruttarla in appalti pubblici"

di Alessandra Codeluppi "Vi è l’interesse dei Muto a operare con la white list: ciò trova giustificazione nella circostanza che la Geo travel srl sta operando anche nel settore dei pubblici appalti dell’Anas e per la realizzazione del Tav, in particolare di quelli inerenti all’affidamento dei lavori di realizzazione di alcune tratte ferroviarie ad alta velocità nel Nord Italia (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), nonché di opere pubbliche di considerevole rilevanza economica nell’ambito dell’Emilia-Romagna". È quanto scrive il giudice delle indagini preliminari Sandro Pecorella nell’ordinanza di custodia cautelare disposta al culmine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna: le misure sono state eseguite dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) insieme al personale del comando provinciale di Reggio Emilia.

Gli arresti sono scattati lunedì all’alba: per Cesare Muto (1980), di Gualtieri, già detenuto nel penitenziario di Voghera, è stato disposto il carcere; decisi i domiciliari per Marco Duconte (1975) di Correggio, Francesco Muto (1996), Rossella Lombardo (1973), Rosetta Pagliuso (1984) e Benito Muto (1994), tutti residenti a Gualtieri; risulta indagato anche Selvino Floro Vito (1976) di Reggio. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori in concorso e di elusione in concorso dei provvedimenti di confisca emessi in sede penale e di prevenzione patrimoniale, aggravati dall’aver agevolato l’attività dell’associazione mafiosa ‘ndrangheta. Oggi inizieranno gli interrogatori di garanzia.

Secondo il gup "la fittizia intestazione in capo a Duconte prima della totalità delle quote e poi, con l’ingresso di Muto (1996) della maggioranza, oltre a essere finalizzata a eludere le misure di prevenzione patrimoniali e a commettere riciclaggio e reimpiego, secondo una strategia consolidata della ’ndrangheta e dei Muto, è preordinata a consentire alla Geo travel l’iscrizione alla white list e dunque ad attribuirle un’apparente legittimità per eseguire le attività di trasporto nell’ambito degli appalti pubblici, come emerso anche dai colloqui in carcere".

Il riferimento è a conversazioni captate di recente: una avvenuta il 27 dicembre 2024 tra Antonio Muto (1971), in carcere, con la moglie Rossella Lombardo, e i figli Benito Muto (1994) e Francesco Muto (1996), in cui "resero noto al detenuto della richiesta di messa in liquidazione della Cospar srl avanzata dall’amministratore giudiziario e dell’andamento della nuova compagine societaria, la Geo travel srl". Secondo il giudice questi colloqui "rappresentano plasticamente l’intento dei Muto di mantenere e consolidare le posizioni raggiunte nell’ambito delle imprese di autotrasporto, cosa che non può accadere senza il mantenimento dei consolidati e attuali rapporti - si evidenzia - con gli esponenti del sodalizio di ’ndrangheta consolidato in provincia". Antonio Muto (1971), che fu condannato per mafia a 8 anni e mezzo in ‘Aemilia’, dice: "Già io mi metto avanti... la prima cosa che devo fare io... tutto quello che è successo in precedenza si demolisce. C’è una riabilitazione da fare". Parole che secondo il giudice "manifestano l’intendimento, non appena sarà scarcerato, di assumere un nuovo ruolo dentro la società così da creare all’esterno l’apparenza di una nuova vita da lavoratore una volta scontata la pena".