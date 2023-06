Le motivazioni del gip "Ha un alibi e non scappò"

"È assolutamente verosimile quanto riferito dal fratello di Saman nell’incidente probatorio del 18 giugno 2021", cioè che il cugino Irfan Amjad provasse "riprovazione morale e religiosa" per la condotta di Saman Abbas. E lui stesso, "sentito a sommarie informazioni testimoniali", il 25 giugno 2021, "prima che emergessero indizi a suo carico", "aveva ammesso di aver sospettato o saputo delle intenzioni dei familiari e altri parenti della ragazza".

Ma la sua posizione è stata ritenuta "molto diversa", rispetto a quella degli altri cinque attuali imputati, dal giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi, che il 30 marzo scorso ha deciso di archiviare l’indagine a carico di Amjad per omicidio, sequestro di persona di Saman Abbas e di intralcio alla giustizia ai danni del fratello della 18enne. La Procura aveva avanzato medesima richiesta.

Secondo il gip, non si può ipotizzare il concorso materiale dell’omicidio perché Amjad, a differenza degli altri, non è stato ripreso nel video in cui lo zio e i due cugini sarebbero andatu a scavare la fossa per la 18enne: "Lo stesso fratello di Saman ha escluso di averlo visto collaborare con lo zio e gli altri cugini". Non solo: "Dopo il delitto, il suo comportamento è incomparabilmente dissimile da quello degli altri. Gli altri si allontanano senza alcun apparente motivo se non quello di far perdere le proprie tracce, sebbene non fossero state ancora formulate ipotesi di accusa a loro carico. Amjad, anche se sentito in fase di indagini, mai ha tentato di allontanarsi dall’Italia". Inoltre non si possono valutare come indizio "le menzogne in fase di indagine e durante gli interrogatori di garanzia". Poi il minore "ha sempre distinto i comportamenti attribuiti allo zio e ai cugini rispetto a Amjad". Dall’analisi del cellulare risulta avere "un alibi plausibile e difficilmente controvertibile": risulta che la notte dell’omicidio stesse conversando con un’amica pakistana, "a differenza degli altri attuali imputati che, nelle stesse ore, si erano peritati di non generare alcun traffico dati dalle 20 del 30 aprile al primo maggio".

Per il gip non si può configurare neppure il concorso morale. "Occorre distinguere l’adesione a una certa sottocultura o a una precisa ideologia con risvolti violenti, rispetto al contributo rafforzativo del proposito criminoso". Dunque costituisce "una mera espressione apologetica" aver espresso dopo l’omicidio approvazione per il gesto dei genitori di Saman, come rilevato nell’intercettazione del 30 agosto 2021 quando disse: "Se era mia figlia anche io facevo così con lei". Il fratello di Saman riferì in incidente probatorio che Amjad odiava Saman e che aveva "forzato tantissimo" i genitori affinché decidessero di ammazzarla, "circostanza poi da lui ritrattata - rimarca il gip - alla fine dell’escussione".

E ricordò che Amjad, il 30 aprile 2021, offrì la sua collaborazione per disfarsi del cadavere dicendo di farlo a piccoli pezzi e portandolo a Guastalla in motorino. Ma la vittima "fu sepolta a poca distanza dal luogo dell’uccisione in una fossa verosimilmente scavata dagli altri senza Amjad". Inoltre dalle intercettazioni del 14 giugno 2021 "è emersa conferma dei suggerimenti dati da Shabbar Abbas al figlio di accusare appositamente Amjad". Sul biglietto aereo che lui acquistò il 28 aprile 2021 a nome di Nazia Shaheen, "è indimostrato che Amjad fosse in quel momento a conoscenza del piano escogitato dai genitori per uccidere la figlia e quindi rimarrebbe dubbi sulla prova che egli abbia voluto agevolare la fuga dopo l’omicidio". Sullo schiaffo, con segno sulla guancia, dato a Saman, il ricordo del fidanzato Ayub Saqib "è erroneo: dalla lettura delle chat, Saman aveva indicato il fratellastro del padre".

Alessandra Codeluppi