Le multe con lo Scout Speed? Valide solo se c’è la segnalazione

Tutte le postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere preventivamente segnalate per poter validare l’eventuale sanzione.

Una condizione che vale per le postazioni fisse e per quelle mobili.

Lo conferma la Corte di Cassazione, che ha reso definitiva le sentenze del giudice di pace e del tribunale di Reggio, contro le quali era stato presentato ricordo dall’Unione del Comuni della Pianura reggiana, che comprende il distretto correggese. E’ il caso di un automobilista residente a Fabbrico, sanzionato per eccesso di velocità registrato sulla strada fra Rolo e Fabbrico, con l’irregolarità accertata dalla polizia locale della Pianura reggiana attraverso il sistema di rilevamento della velocità in movimento, con lo Scout Speed. La vicenda è finita in aula di giustizia, con l’automobilista assistito dall’avvocato Vittorio Gramostini e dalla collega Marzia Musi per la fase in Cassazione. In primo grado il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la sanzione per violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo.

Il giudice del tribunale di Reggio, dopo il ricorso dell’Unione Comuni, ha considerato irragionevole un "eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento", perché la segnalazione è finalizzata a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida.

E’ seguito un ulteriore ricorso dell’Unione alla Cassazione, sostenendo che le norme relative al preavviso non si applicherebbero ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso affermando come la normativa che esonera dall’obbligo di presegnalare lo Scout Speed è in contrasto l’articolo 142 del Codice della strada, norma di rango superiore, che al contrario contempla l’obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a tali controlli, rimettendo al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità attuative, come l’installazione sulle auto di messaggi luminosi con l’iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità".

Antonio Lecci