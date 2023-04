Le musiche di Rossini a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma "Petite Messe Solennelle", musiche di Gioacchino Rossini con l’Ottetto vocale Lunaensemble di Sarzana, Ottetto vocale e solisti del Conservatorio di Bologna, coro di voci bianche delle scuole medie di Sassuolo e Quattro Castella con la direzione di Luigi Pagliarini, accompagnati da Federica Cipolli al pianoforte e Elisa Montipò all’harmonium. Sempre stasera alle 21, al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, lo spettacolo "Valigie di quartiere" con Marco Rovacchi, Chiara Sassi, Federico Cella, Susanna Torelli, Alassane Kone, Elena Balbi.