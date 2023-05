Le nascite sono in calo dal 2008 "Situazione drammatica da anni"

Fabio Bertolani, presidente del Forum provinciale delle associazioni familiari e vicepresidente del Forum regionale: in Italia nascono sempre meno bambini.

"Da anni la situazione è drammatica. Vorrei citare la frase del demografo Alessandro Rosina: "Quello che i demografi anticipano, gli economisti lo scoprono mentre sta accadendo e i politici dopo che è già accaduto".

Anni di allarmi, ma la situazione continua a peggiorare.

"Stamattina a Bologna, all’incontro del Forum regionale, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha ricordato quando nel 1992 il cardinale Giacomo Biffi diceva che c’era un problema per le nascite in forte calo. Ora siamo in emergenza".

Quali sono i numeri?

"Il 2008 è l’ultimo anno di crescita delle nascite. Del 2022 è il record negativo dall’Unità d’Italia, meno di 400mila nati".

Questo cosa significa?

"Si apre uno scenario traumatico: chi sosterrà stato sociale, pensioni, chi darà lavoro agli insegnanti, chi farà innovazione se non ci saranno più giovani?"

La politica parla sempre di famiglia: cosa sta facendo questo governo?

"Le premesse potrebbero non essere male, poi noi siamo abituati a guardare i risultati. Le risorse sulle famiglie sono aumentate e certe dichiarazioni fanno ben sperare".

Cosa serve per contrastare il calo demografico?

"Bisogna tener conto dei carichi familiari quando si calcolano importi e tariffe. Se si vogliono sostenere le famiglie, occorre riconoscere che i figli sono una ricchezza, non un problema. E sostenere chi li fa".

Dovrebbe farlo anche l’Isee.

"Che noi contestiamo, così è uno strumento iniquo. Non si può ridurre il peso dei figli man mano che aumentano. In Francia si fa il contrario".

Per fare figli servirebbe anche meno lavoro precario per i giovani...

"Certo, il problema della natalità va affrontato a 360 gradi, agendo su mondo del lavoro, case, fiscalità... Ma c’è anche un problema che va oltre, un problema culturale: una situazione ambientale che non è favorevole a chi vuole fare figli".

Paolo Patria