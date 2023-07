"Le nomine reggiane nostro orgoglio"

di Roberta Anceschi*

La nascita della Camera di Commercio dell’Emilia – che unisce Reggio Emilia, Parma e Piacenza - è un momento storico per tutto il sistema economico reggiano. Un fatto che segna l’inizio di una nuova era di collaborazione tra gli stakeholder del territorio in favore delle imprese e il benessere del tessuto sociale locale. Siamo lieti, come Unindustria Reggio Emilia, di aver lavorato in sinergia con le altre associazioni e le istituzioni delle diverse province, oltre che con la Regione , per contribuire alla sua fondazione e saremo sempre in prima linea per garantirne il percorso verso il consolidamento nei prossimi anni. (...)

* presidente Unindustria