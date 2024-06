Le nostre eccellenze. Domani lo speciale

Dopo il successo ottenuto il mese scorso con la sua prima uscita, torna l’inserto ’Bassa da vivere’, che il Carlino Reggio Emilia dedica al vasto territorio della Bassa e della Pianura, andando a conoscere personaggi, luoghi, aziende, palazzi, storia, prodotti tipici e tradizioni della zona compresa tra il fiume Po e la via Emilia. Un’area molto vasta, compresa tra tre Unioni di Comuni, ricca di eventi e storie da raccontare. Nell’inserto in uscita domani andremo a conoscere meglio Ingrid Alberini, in arte In-Grid, una cantante nota in Italia, ma che negli anni è diventata una star anche nei Paesi dell’Est Europa ed è reduce da un affollatissimo concerto in Messico. Al Carlino racconta anche le sue emozioni di fronte a una guerra che coinvolge pure amici che vivono tra Russia e Ucraina. Per il volontariato, un salto a Guastalla, alla Croce rossa locale, che tra le sue attività vanta un gruppo cinofilo e una attrezzata cucina mobile per eventi ma anche per assistenza in luoghi colpiti da calamità naturali. A Gualtieri facciamo il punto sui lavori in corso allo storico palazzo Bentivoglio, ora che i ponteggi, sul lato nord, sono stati in parte smantellati al termine di una importante fase del cantiere per riqualificare l’edificio simbolo del paese della Bassa. Il fiume Po diventa un modo per conoscere mestieri e storia del territorio, attraverso visite e lezioni destinate ai bambini delle scuole d’infanzia. E così gli impianti di bonifica o la Casa dei pontieri di Boretto diventano spazi didattici per imparare, per curiosare, ma anche per divertirsi. La pagina dell’economia è dedicata a una società industriale conosciuta nel mondo: stiamo parlando di Immergas, che dal suo quartier generale di Brescello esporta tecnologie in tutti i Continenti. Immergas celebra i sessant’anni di vita con una serie di eventi, che sono già iniziati. E mentre si prepara la proclamazione dei vincitori del Palio del nocino, in programma proprio domani a Correggio, il nostro inserto "Bassa da vivere" racconta la storia e le attività della Compagnia del Nocino, una realtà in costante crescita dedicata a un prodotto d’eccellenza del territorio, che attira la curiosità e l’attenzione di tanti buongustai. Gli esperti danno anche la ricetta per ottenere un buon prodotto in modo artigianale. Parliamo inoltre del progetto "Correggio Music Festival", in programma il prossimo settembre attraverso una manifestazione finanziata con una raccolta pubblica di fondi. Mentre per lo sport puntiamo l’attenzione sul settore femminile del Fabbrico calcio, che continua a crescere anno dopo anno, grazie all’impegno di alcuni appassionati di sport e in collaborazione con le famiglie del paese.

Antonio Lecci