"Le nostre origini sono importanti"

Dal 2020, Alketa Taho è una delle maestre volontarie della scuola albanese di Reggio Emilia. Con un passato da insegnante in Albania, ha scelto di trasmettere ai bambini di seconda generazione non solo la lingua, ma anche la storia e la cultura del suo Paese. "Le nostre radici sono importanti. È bellissimo vedere i nostri ragazzi imparare la lingua madre e conservare le tradizioni". Oggi la scuola conta 27 bambini, che si riuniscono ogni sabato con libri forniti dal Ministero dell’Istruzione albanese. "È fondamentale che possano comunicare con i nonni in Albania, con la famiglia. A Reggio Emilia mi sono ambientata, è la mia seconda casa. L’integrazione è essenziale"