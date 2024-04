Le nostre paure segrete accolte dall’empatia della classe

Nella vita di tutti i giorni ognuno di noi ha delle difficoltà più o meno ardue da affrontare. Così la nostra scuola, per aiutarci a risolverle, ha attivato due progetti: il progetto Respect e lo Sportello psicologico. Quest’ultimo prevede che ogni alunno della scuola possa inserire, all’interno di una cassetta situata nell’atrio della scuola, un bigliettino contenente nome, cognome e classe, per poter parlare con la psicologa. Poter essere ascoltati da una professionista equivale molto spesso ad essere più sicuri e coraggiosi nella quotidianità e fidarsi completamente dei suoi consigli per poter osservare la vita del presente sotto occhi diversi. Il progetto Respect ha circa la stessa funzione dello sportello psicologico, infatti a turni un’educatrice della cooperativa sociale Giro del Cielo lavora in tutte le classi per risolvere le concrete problematiche inerenti allo stare insieme. Oltre a ciò, abbiamo fatto anche delle attività individuali compilando delle schede contenenti l’affermazione "Io sono…" ripetuta per diciannove volte. Questo ci ha fatto riflettere su quale sia il nostro posto non solo nel mondo globale ma anche sul nostro io più profondo, raggiungendo maggiore consapevolezza di noi stessi. Uno dei particolari problemi che abbiamo affrontato insieme a questi due progetti è stato il cyberbullismo, che sostanzialmente porta la vittima a non avere più autostima e, nel peggiore dei casi, al suicidio. Per evitare che ciò accada, ci hanno illustrato come affrontare questa difficoltà, perché noi non siamo soli e possiamo rivolgerci ad adulti, come le forze dell’ordine, o, nell’ambito scolastico, alle professoresse. Con questo progetto abbiamo imparato a distinguere un atto di bullismo da normali scherzi. I progetti che la scuola ci propone agiscono nell’ambito del rispetto e della consapevolezza delle nostre azioni.

Classi II E e II F