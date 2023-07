"Le nostre zone ignorate dall’esecutivo Lasciati soli i piccoli Comuni della montagna"

"Sul Decreto Alluvioni il Governo ha messo l’ennesima fiducia, per evitare il confronto con le opposizioni e quello votato dalla maggioranza è un intervento assolutamente inadeguato". Va giù ‘dritto per dritto’, l’onorevole reggiana del Partito Democratico, nonché ex sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi. Il Decreto Alluvioni del Governo, non soddisfa (eufemismo), le opposizioni: "Dopo mesi di passerelle e di politicizzazione dei fatti, tra colpe attribuite alle nutrie e negazione, ostinata, delle cause climatiche degli eventi e a fronte di una stima dei danni superiore ai nove miliardi, ne sono stati stanziati solo due, peraltro con tempi e modi ancora piuttosto vaghi. Ci sono famiglie e imprese cui era stato assicurato il risarcimento al 100% e che, invece, sono state semplicemente prese in giro". Soprattutto: "La provincia di Reggio Emilia di fatto ignorata, come se non fosse successo nulla. Ci sono sindaci e amministratori, e penso in particolare a quelli dei piccoli Comuni specie in montagna - affonda il colpo l’onorevole Malavasi - che hanno anticipato fondi propri per intervenire nell’emergenza e portare aiuto immediato ai propri concittadini e che non sanno, letteralmente, come far fronte a queste spese". "Si tratta di un intervento largamente insufficiente – conclude l’esponente dem – e che arriva in grande ritardo".