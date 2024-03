Le nuove norme del piano anti-smog

Il Comune di Reggio, con una nuova ordinanza entrata in vigore oggi, ha recepito le direttive regionali per il contrasto agli inquinanti con alcune novità inserite nel Piano integrato regionale (Pair). La novità di maggio riguarda la fine delle limitazioni anticipata al 31 marzo 2024 invece del 30 aprile e il fermo dei diesel Euro 5 in caso di allerta smog. Per quanto riguarda le emissioni non derivanti dalla circolazione sono stati rafforzati alcuni obblighi in particolare: introduzione del divieto di qualsiasi combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (esclusi i barbecue) con deroghe per due eventi pubblici all’anno; divieto di abbruciamento per le superfici a raso; divieto di installazione di caldaie con certificazione inferiore alle 5 stelle.