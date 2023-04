Le ombre di Aemilia sul Pd "Parole dell’Anm fuori luogo"

"L’intervento della Anm è fuori luogo perché non esiste la questione della delegittimazione del maxi processo Aemilia ma piuttosto il tentativo maldestro di buttarla in caciara". Giovanni Paolo Bernini, ex assessore e presidente del Consiglio Comunale di Parma, replica così all’associazione nazionale magistrati dell’Emilia-Romagna che ieri aveva risposto alla presa di posizione del consiglio dell’ordine degli avvocati riguardo all’ormai nota polemica sui presunti rapporti di alcuni politici del Pd con la mafia mai indagati. A scatenare la bufera furono le parole dell’ex sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi riportate in un’interrogazione parlamentare presentata dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, citando un’informativa dei servizi segreti: "Di spunti ce n’erano tanti, con nomi e cognomi, ma che invece furono indagati soltanto Pagliani e Bernini, due esponenti di Forza Italia entrambi prosciolti. Secondo me – scriveva Pennisi – verso Bernini non c’erano elementi per chiedere la custodia in carcere. Mai e poi mai. Lo scrissi. Ma la mia applicazione a Bologna non fu rinnovata e la Procura chiese il suo arresto". E ancora: "Certi comportamenti del collega Mescolini (ex procuratore capo a Reggio, poi trasferito per incompatibilità ambientlae dal Csm, ndr) allora ritenni che fossero dovuti alla sua incapacità di comprendere. Col senno di

poi, mi sono dato spiegazioni diverse...". Dieci giorni fa la presa di posizione degli avvocati reggiani: "Sorpresa e motivata preoccupazione – espressero – sulle indagini non volte e volutamente omesse sui rapporti tra la politica locale ed esponenti della criminalità organizzata radicata nel reggiano".

Parole alle quali ieri hanno replicato i magistrati: "Rammarico verso chi avalla accuse che non risultano essere mai state formulate nelle opportune sedi investigative e processuali", riferendosi agli avvocati.

E oggi Bernini (foto) torna alla carica: "La relazione di Pennisi dimostra ciò che sostenevo dal 2019 nel mio primo libro. Come diceva Paolo Borsellino: ’la politica e la mafia vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o vanno d’accordo’. È chiaro ora cosa è mancato? Esattamente questo: Mescolini ha agito nell’inchiesta Aemilia come alla guida della Procura di Reggio: cioè aveva troppo a cuore le sorti del Pd per procedere nei loro confronti".