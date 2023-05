Le ombre su Aemilia "Il ministero ha aperto un’indagine conoscitiva e coperta da segreto"

di Benedetta Salsi

"La relazione del dottor Pennisi è stata trasmessa in data 3 aprile dal procuratore nazionale antimafia. In merito ad Aemilia è stata avviata da questo dicastero un’attività conoscitiva di natura ispettiva che al momento risulta ancora coperta da segreto".

Con queste parole il sottosegretario Claudio Durigon, ha risposto ieri in aula come membro del Governo per conto del ministero della Giustia, a un’interpellanza urgente del deputato reggiano di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci, in merito alle presunte ombre politiche sull’inchiesta Aemilia. "Nel mese di marzo sono uscite dichiarazioni sulla stampa gravi e preoccupanti per quanto riguarda le indagini svolte fino al 2015 nell’inchiesta Aemilia, in quanto un magistrato oggi in pensione della Direzione nazionale antimafia – ha detto Vinci in aula riferendosi all’ex procuratore Roberto Pennisi – ha dichiarato che in qualche modo vi è stata una volontà anche politica di non perseguire alcuni esponenti a sinistra". Soprattutto, ha insistito Vinci, Pennisi "rileva un problema che già nel 2015 era sotto gli occhi di tanti, cioè il fatto che, parole testuali, ‘un’organizzazione mafiosa per essere tale ha bisogno di legami nella politica, nell’economia, nella finanza, altrimenti è una normale banda di criminali e gangster. Ecco in Aemilia è mancata proprio questa parte dell’indagine, era l’indagine che io volevo fare e che non è stata fatta’". In seguito alle indagini di Aemilia, ha ricordato Vinci, "e alle denunce fatte da una coraggiosa consigliera comunale di Brescello, Catia Silva, nell’anno 2016 è stato commissariato il primo comune in Emilia per infiltrazione mafiosa, ma anche in questo caso nessun amministratore è stato perseguito".

Durigon, per conto del ministero della Giustizia, ha quindi risposto che la relazione di Pennisi è stata recepita e che "è stata avviata da questo dicastero un’attività conoscitiva di natura ispettiva che al momento risulta ancora coperta da segreto". Vinci si è detto "sinceramente soddisfatto della risposta, in quanto il mistero ha dato atto della ricezione della relazione del dottor Pennisi e anche dell’apertura di un’indagine ispettiva chiaramente coperta da segreto. Questo anche sarà utile a chiarire e rasserenare magari gli animi, visto che in queste ultime settimane vi sono stati diversi scontri anche a livello associativo e istituzionale sul territorio reggiano e emiliano". L’ordine degli avvocati, ha proseguito il deputato, infatti "aveva chiesto di fare chiarezza sul punto, non tanto per demolire quanto già fatto, ma per vedere se realmente l’indagine più grossa fatta da sempre in Emilia contro la ‘ndrangheta avesse dei lati ancora oscuri, quindi da andare a completare, e questo è stato oggetto di contestazione anche da alcuni giornali locali". Quindi, ha concluso, "questa risposta è molto chiara sull’indicazione che il governo ha dato e sull’importanza delle dichiarazioni fatte e della relazione depositata dal dottor Pennisi".