Anche a Reggio, la Prefettura celebrerà oggi con tutti gli onori il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Un evento che acquisisce ancor più significato in quanto è il primo cui partecipa il prefetto Maria Rita Cocciufa (nella foto), da pochissimo insediatasi in città.

Il programma ufficiale prevede l’inizio delle celebrazioni, questa mattina, alle 9,30 in piazza della Vittoria con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti. La bandiera italiana che verrà issata sul pennone sarà portata da due giovani studenti e in piazza saranno presenti i sindaci dei 42 comuni della provincia reggiana. A seguire, il prefetto Cocciufa accoglierà le istituzioni e le autorità presso il Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dove, alle 11,30, nel giardino, consegnerà le Onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nelle proprie attività.

Quest’anno, a riceverla saranno l’editore Alberto Benevelli, l’ex comandante dei vigili del fuoco, ora a Mantova, Francesco Martino, Mario Poli di Anmig Reggio Emilia, l’attuale comandante dei vigili del fuoco Antonio Annecchini, la scrittrice Rita Coruzzi, il direttore generale di Unindustria Vanes Fontana e l’ex comandante dei carabinieri della stazione di Guastalla, Luigi Regni. Nell’occasione saranno altresì consegnate le medaglie d’onore alla memoria di cittadini reggiani deportati durante la Seconda Guerra Mondiale nei lager nazisti. A riceverla saranno i famigliari di Luigi Bellesia, William Panciroli, Gino Rondini e Domenico Zucchi. Ad accompagnare con la loro musica, le cerimonie in prefettura, saranno i giovani musicisti dell’istituto ‘Peri-Merulo’.