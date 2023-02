Sembra aprirsi uno spiraglio per la richiesta di esporre opere di artisti locali negli spazi di palazzo Sartoretti a Reggiolo, da qualche tempo – dopo la profonda opera di ristrutturazione post terremoto – diventato sede del municipio ma anche contenitore espositivo per pezzi d’arte e di cultura. Nei mesi scorsi alcuni artisti locali avevano chiesto la possibilità di poter donare gratuitamente delle loro opere affinché fossero valorizzate proprio attraverso l’esposizione a palazzo Sartoretti, dove già si trovano altri pezzi artistici. A lungo non erano arrivate risposte formali dalla pubblica amministrazione. Ma nei giorni scorsi al portavoce degli artisti in questione, Ugo Aldrovandi, è giunto un messaggio: "Le mostre a palazzo Sartoretti – comunica il sindaco Roberto Angeli – per quest’anno sono già state programmate. Quindi va valutato l’inserimento di ulteriori opere nella programmazione delle mostre per l’anno 2024". E aggiunge: "In merito alla donazione delle opere degli artisti reggiolesi, chiedo invece di presentare all’amministrazione comunale formale istanza con i dati delle opere (immagini e didascalia con autore, titolo, anno di esecuzione, tecnica, formato…) per consentire una valutazione e concordare così il successivo atto di donazione". Una risposta che lascia dunque aperta la speranza di un maggiore coinvolgimento di artisti locali nelle esposizioni a palazzo.