Le opere del Correggio vivono. Gli attori le mettono in scena

Un modo per apprendere meglio l’arte e la cultura è stato rappresentato da "Natale in cornice" a Correggio, con i quadri viventi basati su opere di Antonio Allegri e dedicati alla Natività. Successo per l’evento itinerante che, dopo proiezione e illustrazione di quadri del "Correggio" sul Natale, la stessa rappresentazione è stata proposta "dal vivo" con abiti e attori in posa, a riprodurre la scena lasciata sulla tela dal grande artista correggese. I quadri viventi sono stati realizzati grazie all’impegno di alcune associazioni locali come Gruppo Teatrale Mandriolo, Ars21, Chilogrammi 5 di sale, Fondazione Il Correggio e Associazione Amici del Correggio e del Museo Civico.

Prima della ricreazione del quadro, il pubblico ha potuto ascoltare l’introduzione di Claudio Franzoni della Fondazione Il Correggio, che ha permesso di descrivere ognuna delle opere in questione.