Le opere dell’artista Oscar Piovosi nella sala civica Corradini di Albinea

Comune di Albinea e comitato Gemellaggi, Pace e Cooperazione internazionale di Albinea promuovono, dal 27 settembre al 12 ottobre, la mostra personale dell’artista Oscar Piovosi nella sala civica Corradini di Albinea. Inaugurazione sabato 27 settembre alle 11, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Nei dipinti di Piovosi, ‘Tasmania’ è l’emblema dell’approdo ideale, l’improbabile isola felice. L’esposizione nasce, infatti, dal desiderio di dare volto, corpo e colore alle storie spesso invisibili di chi attraversa mari, deserti e confini in cerca di dignità.Il titolo della mostra, così come il sottotitolo – Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve d’acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita predatori per l’uomo... un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi – sono tratti dal libro ‘Tasmania’ di Paolo Giordano. Tasmania non celebra un’utopia geografica, ma interroga il nostro presente. Chiede cosa significhi, oggi, costruire approdi possibili in un mondo che innalza muri e smarrisce umanità. L’integrazione e l’accoglienza sono valori fondamentali: accogliere significa offrire un’opportunità di rinascita, mentre l’integrazione permette di costruire ponti tra culture diverse. Il Comune di Albinea si muove in questa direzione. Orari: lunedì 15-19, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 9-13 e 15-19; sabato: 9-13.

l.m.f.