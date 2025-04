Le opportunità e i rischi della tecnologia

La tecnologia è utile in tanti aspetti della nostra vita. Tutti i giorni usiamo il telefono come sveglia o cronometro per le nostre routine, oppure per videochiamare gli amici. Ma per noi la tecnologia è anche svago, per esempio con le app di videogiochi o di video. Dei videogiochi ci piacciono la grafica, la trama e il gameplay, mentre nei video se non ci piace l’argomento possiamo mettere un ’non mi piace’, così non ci vengono mostrati altri contenuti simili.

Per noi la tecnologia è una passione, tanto che alcuni ragazzi della II E al pomeriggio frequentano un corso di robotica a scuola, in cui si parla di coding. Nella prima lezione ci hanno parlato di come accendere e programmare dei led, e infatti dopo abbiamo provato a farli lampeggiare.

Tuttavia, sappiamo anche che la tecnologia può essere pericolosa. In questo periodo è molto popolare la truffa telefonica verso le persone più anziane: i cosiddetti ’scam bot’, ossia delle intelligenze artificiali, ti mandano un link di un virus che, se aperto, ti blocca il telefono.

Quest’anno la nostra classe ha partecipato al progetto ’On/Off’ dedicato all’uso consapevole della tecnologia. Ci sono rimasti impressi i discorsi su aspetti pratici come il funzionamento della connessione internet, ma anche quelli sui rischi per la salute. Ad esempio, abbiamo scoperto che rquando una persona tiene il telefono in tasca le radiazioni possono ridurre la capacità riproduttiva.

Classe II E