Le opposizioni non si presentano A rischio il bilancio consuntivo

Ormai è chiaro: se si vuole votare il bilancio consuntivo del 2022 ed evitare il commissariamento dell’Unione Comuni Terra di Mezzo (Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra) occorre trovare una rapida intesa sulla nomina del presidente del consiglio dell’Unione.

Altrimenti i consiglieri di Bagnolo Viva (che a Bagnolo è al governo locale), con Cadelbosco per tutti e Insieme per Castelnovo (all’opposizione nei rispettivi paesi) continueranno a disertare le sedute consiliari, non garantendo il raggiungimento del numero legale per poter votare il bilancio.

Tutti sanno che questa situazione comporta il rischio di rallentare notevolmente alcune attività gestite sul territorio dall’Unione.

Ma ormai la vicenda è diventata una questione di principio. Già il 31 maggio l’uscita dall’aula di cinque consiglieri ha reso impossibile il voto.

La seduta è stata riconvocata per ieri mattina. Ma di fronte all’insistenza del Pd e del centrosinistra a voler confermare un loro esponente alla presidenza del Consiglio dell’Unione, i rappresentanti degli altri tre gruppi hanno deciso di disertare la seduta, facendo di nuovo mancare il numero legale per approvare il bilancio.

Il Pd aveva proposto un proprio esponente alla presidenza del consiglio.

Ma la controparte chiede la nomina di Marco Artioli, almeno fino alle votazioni comunali del 2024. Ma il Pd non è tornato sui propri passi.

La reazione non si è fatta attendere: "Non parteciperemo ad alcuna riunione fino a quando – annunciano da Bagnolo Viva, Cadelbosco per tutti e Insieme per Castelnovo – non ci verrà riconosciuto il diritto a essere rappresentati alla presidenza del consiglio dell’Unione".

Ora si cerca di trovare un possibile accordo: se il consiglio non approverà entro il 14 giugno gli atti di bilancio, il rischio è che venga compromessa la tenuta dell’Unione dal punto di vista normativo e funzionale, con possibili ricadute negative legate all’ipotesi commissariamento.

"Restiamo disponibili – dicono i sindaci Luigi Bellaria e Francesco Monica, di Cadelbosco e Castelnovo – a dialogare per trovare un candidato condiviso, ma senza sottostare a ricatti". Una nuova seduta del consiglio è convocata per domani. Si riuscirà a votare il bilancio?

a.le.