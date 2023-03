Le opposizioni vanno all’attacco sul bilancio: "Troppi problemi, manca la programmazione"

Mentre l’approvazione del bilancio di previsione 2023 del Comune di San Martino viene annunciato con soddisfazione dalla giunta comunale, soprattutto per i contenuti economici e gli investimenti, dalle opposizioni non mancano le critiche, collegate al voto negativo sul bilancio.

I consiglieri di Alleanza Civica (Villa, Catellani ed Erbanni) e di Progetto San Martino (Lusetti) evidenziano situazioni problematiche in paese: "Mancano ancora molte risposte dalla giunta, partendo dalla mancanza di programmazione: dai problemi di via Rivone alla nuova scuola elementare, da via Roma fino alla complanare di Gazzata. E poi la situazione sconfortante in cui versano strade e marciapiedi, parchi e verde pubblico, la totale noncuranza sulle esigenze delle frazioni e delle famiglie, a partire dalla gestione dei servizi infanzia 03. E’ tutto troppo approssimativo e generico: una gestione senza lungimiranza e con poca anima del Comune, dal quale anche i dipendenti comunali sembrano scappare".

E aggiungono: "Non ci stiamo a sentire che questo Comune ’non aumenta’ la tassazione locale, quando è stata la principale delle azioni messe in atto all’esito delle ultime elezioni. I cittadini di San Martino non dimenticano che proprio un anno fa tutte le tasse e tariffe comunali sono state sensibilmente aumentate".