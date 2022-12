"Le otto rose: 7 bianche per i Cervi, una rossa per Quarto Camurri"

Avviate ieri mattina le commemorazioni, a 79 anni dall’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri. Il primo evento

si è svolto al cimitero di Guastalla con l’omaggio alla tomba di Camurri, oltre che alla stele che lo ricorda in piazza Matteotti.

Era il 28 dicembre 1943 quando Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio, i sette Fratelli Cervi, vennero fucilati dai fascisti insieme a Quarto Camurri nel poligono di tiro a Reggio.

Al cimitero di Guastalla ieri mattina si è svolto un momento di ricordo e di raccoglimento con il sindaco Camilla Verona, l’assessore di San Martino in Rio, Matteo Panari, il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò, rappresentanti di polizia e carabinieri, oltre che dell’Anpi locale. Davanti ad alcuni parenti di Camurri, il presidente dell’istituto Cervi, Albertina Soliani, ha ricordato l’esempio di Quarto, "il cui destino è collegato alla vita di tutti noi. La nostra vita oggi è in continuità con quella di Quarto e dei fratelli Cervi. Per noi sono gli otto martiri di quell’eccidio che è diventato simbolo del desiderio di cambiare il futuro. Li ricordiamo con otto rose: sette bianche per i fratelli Cervi e una rossa per Quarto", ha detto la Soliani. Poi ci si è spostati alla stele, sotto la torre civica, per un momento di raccoglimento. In serata a Campegine era in programma la fiaccolata a ricordo dei Cervi e l’omaggio alla tomba monumentale in paese.

Oggi a Reggio, nel giorno dell’anniversario della fucilazione, proseguono le commemorazioni con rappresentanti dei Comuni di Reggio, Gattatico, Campegine, Guastalla, della Provincia, Anpi e Alpi, oltre che dell’Istituto Cervi: alle 9,45 deposizione di una corona al poligono di via Paterlini, interventi del sindaco Luca Vecchi, di Albertina Soliani, di Ermete Fiaccadori (presidente Anpi) e del prefetto Iolanda Rolli.

Alle 11 a Casa Cervi, a Gattatico, convegno su "La Resistenza negli occhi dei giovani", saluti di Soliani e Giorgio Zanni (presidente Provincia), Luca Ronzoni (sindaco Gattatico) e interventi di Emma Bonati Nicolazzi (studentessa), Giovanni Mattia (coordinatore Libera), Andrea Castronovo (testimone resistenza in Myanmar), Fabio Spezzanti (docente). Alle 15, museo Cervi, ’Le parole, la musica e i segni del racconto’: brani sulla famiglia Cervi tratti dal volume ’Nel mio cuore finì la loro storia’, accompagnamento musicale dei fratelli Severini (componenti del gruppo dei Gang), con letture e animazioni grafiche. Il Museo Cervi oggi è aperto dalle 9 alle 17. Info: www.istitutocervi.it.

a.le.