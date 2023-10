"Le parole di Salerno?. Chiederemo conto alla Lega e alla Fifa"

"Ci stiamo prendendo la responsabilità di scrivere alla Lega Serie B e alla Fifa per chiedere se è vero che i calciatori non sono modelli per i ragazzi". È la provocazione dell’associazione Nondasola in risposta alle parole del presidente della Reggiana, Carmelo Salerno che da giorni hanno aperto un fronte di discussione sul Carlino. "Ci sembrerebbe molto strano – si legge nella missiva – che i vertici di queste istituzioni condividessero questa idea, dato che da anni nel mondo del calcio si susseguono campagne contro la violenza sulle donne. Come mai proprio i calciatori allora sono spesso i protagonisti di questi spot? Fifa e Uefa, massime istituzioni del mondo del calcio, hanno fatto propria l’Agenda Onu 2030, che ha tra gli obiettivi prioritari di sviluppo sostenibile l’eliminazione di ogni forma di violenza verso donne e ragazze. In sostanza hanno fatto proprio il concetto che calcio e calciatori sono potenti veicoli di messaggi e modelli per il mondo giovanile anche in ottica di prevenzione". Infine, la stoccata a Salerno che aveva tirato in ballo la Costituzione sul caso Portanova, contro cui Nondasola battaglia da mesi: "Le società sono responsabili del tipo di messaggio veicolato. Da tempo squadre professionistiche e dilettantistiche di ogni sport hanno valutato di inserire nel proprio statuto in riferimento ai comportamenti dei tesserati anche fuori dal campo. A noi pare che in una città come Reggio, medaglia d’oro della Resistenza, usare la Costituzione per legittimare scelte discutibili sotto il profilo civico sia un oltraggio alla Costituzione stessa".