Le parole necessarie per la salute

di Saverio Migliari

on addolcisco la pillola, non sono Willy Wonka". La freddura è il motto scelto dal duro sindacalista emergente americano Shawn Fein, che sta facendo tremare le grandi compagnie americane dell’Automotive. Dovrebbero stamparsela pure i nostri dirigenti Ausl, che in questi mesi sono impegnati in una campagna informativa che non fa sconti alla realtà: l’emergenza-urgenza non regge più. L’altra sera la direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi ha detto, testuale: "Tre pronto soccorso sono aperti solamente 12 ore; abbiamo attivato contratti con liberi professionisti (...)