Le parrucche non dicono il vero

La Compagnia Abbondanza Bertoni torna in Fonderia per uno spettacolo raffinato e stupefacente: "Femina". Stasera alle 20,30. Un quartetto in lingerie color carne e bionde parrucche per raccontare l’universo femminile nel terzo millennio. L’immaginario cui fa riferimento "Femina" è immediato già nel titolo. In uno spaccato coreografico dirompente in cui dall’omologazione bamboleggiante si passa, per contrasto, al vissuto vero, il lavoro gioca tra serialità e sospensione, tra resistenza ed efficienza. Coreograficamente firmato dalla sola Antonella Bertoni, "Femina" si svolge in un ambiente algido e senza connotazione, quasi uno studio di posa fotografico dove donne top e pop model danzano la loro esistenza con impeccabile e freddo scarto marionettistico. Info: www.fndaterballetto.it La Fonderia è in via della Costituzione 39

s.bon.