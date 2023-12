Le parti civili escluse. Il fratello e il fidanzato restano senza risarcimento

"Rigetta le domande risarcitorie nell’interesse di Ayub Saqib e Alì Haider".

Tradotto: per fidanzato e fratello di Saman, che si erano costituiti parte civile nel processo – unici due ’familiari’ stretti a non essere sul banco degli imputati – non ci sarà alcuna provvisionale.

"Bisogna aspettare le motivazioni e cercare di capire. Ma di certo, per un testimone che è sempre stato definito bugiardo e inattendibile, le difese hanno speso veramente tanto tempo. Per me questo significa che ne avevano paura".

Così l’avvocato Valeria Miari, legale di parte civile del fratello di Saman, commenta in maniera accorata questa sentenza.

Miari, che cosa intende per paura?

"Penso che ci sia anche qualcosa di più, su cui io ho riflettuto, che esula completamente da quella che è la sentenza. Secondo me c’è qualcosa di più sottile e profondo, che spaventa in questo ragazzo di 18 anni. Ed è qualcosa che esce dalle aule dei tribunali. Alì Haider ha gridato e la sua voce è entrata nelle case, dei fratelli, dei padri, degli zii e dei cugini di tutte le Saman e abbia detto urlando, che sì, lui la pensava come loro, perché in quella mentalità ci è nato e cresciuto, ma che è tutto sbagliato. Lui ha urlato che adesso lui pensa che una donna è libera di fare quello che vuole nella vita. Ed è il primo maschio a farlo che appartiene a questa cultura. E per me è il seme seminato della ribellione. Ed è questa la cosa più pericolosa che ha fatto Alì Haider".

Il fratello per molto tempo è stato considerato un testimone chiave.

"Ha testimoniato per tre giorni e mezzo con molta sofferenza. Ma lui diceva ’voglio fare giustizia per mia sorella’. Questo ha sempre ripetuto, squarciando il velo dell’omertà. Tant’è che nelle intercettazioni si sente: ’Anche tu sei diventato pazzo come tua sorella’. Perché si è ribellato a una mentalità becera che vuole le donne relegate a meno di niente. E anche solo per questo, per me Alì Haider ha vinto. Questo percorso, deriso e canzonato, non può essere sottovalutato".

La Corte a un certo punto lo aveva definito anche "indagabile". Non è stato ritenuto credibile?

"Quella posizione processuale di ’indagabilità’ l’ha vista la Corte, ma la procura dei minori prima lo ha archiviato poi ha deciso di non iscriverlo; la sua posizione è stata esaminata dal gip, dal tribunale del Riesame, poi durante l’incidente probatorio. Questo è un fatto: ovviamente credo che le due cose siano collegate.

Oggi è stata fatta giustizia?

"È una domanda difficile. Vedremo".

Benedetta Salsi