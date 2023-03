Le passeggiate primaverili e le insidie dei ’forasacchi’

Inizia ufficialmente oggi la Primavera. La bella stagione permette di far lunghe passeggiate e di far scorrazzare i nostri cani nelle aree di sgambamento dove finalmente si possono sdraiare e rovesciare nella morbida erba. Oltre al pericolo di prendere pulci e zecche, facilmente prevenibile con presidi o farmaci antiparassitari, esiste però anche il pericolo delle allergie da contatto o da inalazione di allergeni. Non tutti gli animali manifestano allergie verso le erbe, quindi esiste un problema di sensibilità individuale, probabilmente di origine genetica.

Abitualmente le allergie primaverili intaccano la pelle e la congiuntiva, che sarebbe la porzione superficiale delle parte interna delle palpebre e della sclera (la porzione bianca dell’occhio) che diventano molto rosse, si forma del muco nell’angolo degli occhi e il cane tende a grattarsi.

Le allergie possono interessare anche le vie aeree superiori come faringe e mucose nasali del nostro amico a quattro zampe, per questo motivo i sintomi che ci devono far allarmare sono dermatiti molto forti che provocano un terribile prurito al peloso, starnuti, difficoltà respiratorie, tosse. È bene spostare le passeggiate al parco alla mattina presto o a tarda sera, quando il numero di pollini nell’aria è minore. Anche le spighe di grano possono essere dannose, perché con il sole ed il calore tendono a sfaldarsi venendo poi aspirate involontariamente dal cane.

Le spighe, quelle chiamate da noi forasacchi, si insinuano ovunque, ma la loro predilezione è tra le dita del cane, per cui dopo una passeggiata è bene fare un’accurata perlustrazione interdigitale, soprattutto se il nostro amico a quattro zampe ha le zampe molto pelose. Ci sono alcune razze più predisposte di altre a sviluppare reazioni allergiche. I fenomeni infiammatori sono molto più evidenti nella parte ventrale del cane (pancia) che è la parte più frequentemente esposta al contatto e con meno peli che proteggono la cute e le zampe tra le dita e tra i polpastrelli. I cani con pelo bianco risultano particolarmente delicati, poiché quando si leccano la loro saliva ossida il pelo che diventa rosso brunastro, ed è pertanto necessario individuare la zona interessata al prurito. Oggi vi sono farmaci che bloccano facilmente sia il fenomeno infiammatorio sia il meccanismo del prurito, è ovvio però che se il cane torna a contatto con l’agente allergico il fenomeno ricomincia.

Marco Catellani Medico veterinario esperto in comportamento animale e pet therapy