"Le piante del centro stanno morendo"

La piazza di Cavola, ristrutturata e ammodernata di recente, con una fontana e una postazione per la ricarica energetica, ha dei nuovi alberi che stanno soffrendo questa calda estate. Alcuni sono già morti, altri appaiono in grave sofferenza.

Lo segnala il giardiniere in pensione Enzo Annigoni di Toano con un post su facebook: "Parlo da giardiniere ormai in pensione. Bella piazza! Mi permetto di criticare un lavoro partito male e che sta finendo peggio. Le piante sul fronte stradale stanno morendo tutte o perlomeno sono irrimediabilmente compromesse. Piante molto belle e immagino costose, messe a dimora senza un briciolo di terra, affogate nel compattato. Forse un sacco di terriccio a testa avrebbe fatto male alle piante? Un reimpianto con alberi di quelle dimensioni va accudito regolarmente con innaffiature frequenti nel periodo estivo. Invece gli è stato messo attorno un collare di ferro e uno strato di asfalto. Io non ho mai avuto dubbi su come sarebbero andate a finire le cose...".

s.b.