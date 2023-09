Le piazze. Fontanesi e XXIV maggio sempre più parigine

Torna per il secondo anno in questo ultimo scampolo d’estate l’iniziativa Le Petit Montmartre, ad animare piazza Fontanesi e piazza XXIV Maggio.

Saranno circa una cinquantina gli artisti che esporranno le proprie opere oggi e domani, ricreando così quella magica atmosfera tipica del quartiere parigino.

L’evento nasce nel 2022 da un’idea di Federica Oleari, maestra d’arte e volontaria della Fondazione Grade, che ha deciso di coinvolgere molti nomi attivi nella scena artistica reggiana, dalla pittura alla scultura alla fotografia e non solo. Le Petit Montmartre si configura come un raduno di artisti, pittori bohèmien, eccentrici di ogni sorta, una libera kermesse brillante e raffinata, arricchita da picchi espressivi di ottima qualità, che ha l’ambizione di assumere un posto di rilievo fra gli appuntamenti locali dedicati alla creatività estetica. Questa sorta di improvvisata mostra collettiva a cielo aperto imita l’atmosfera della Belle Epoque parigina, a cui si aggiunge lo straordinario valore della solidarietà. Fra i primi artisti che hanno aderito con entusiasmo citiamo in particolare ARTyou, associazione culturale nata dalla collaborazione tra Daniela Ambrosetti e Riccardo Varini. Fra gli artisti saranno presenti anche il gruppo artistico Amici del Chierici e gli scultori della scuola di scultura su pietra Canossa Stone.

Nella serata di domani (meteo permettendo ) ci sarà una breve esibizione di tango argentino con la Milonga Stabile (scuola di tango argentino). Sarà presente anche il noto fisarmonicista Tiziano Chiapelli.

La partecipazione è gratuita. Orari: domani, 16-23; domenica, 10-23. Il ricavato dell’iniziativa sosterrà il progetto del Grade ‘Ricerca o non ricerca ?’, volto a finanziare due studi nazionali sui linfomi.

Lara Maria Ferrari