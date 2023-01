"Le polemiche non mi appartengono Sono onorato di lavorare al Core"

"Le polemiche non mi appartengono. Sono contento e onorato di venire a lavorare in una struttura d’eccellenza come quella di Reggio". Sono le parole, pronunciate a TeleReggio da Massimiliano Fabozzi, il primario che ha vinto il discusso bando indetto dalla nostra Ausl per dirigere il reparto di chirurgia oncologica del Core. Incarico che assumerà dal primo marzo, fino ad allora il medico 51enne campano resterà all’ospedale ‘Tortora’ di Pagani (Salerno). "Spero di integrarmi nel migliore dei modi e di essere accettato dalla comunità. Il mio pensiero va ai pazienti per i quali mi metterò subito al lavoro, sono la mia priorità", dice. Il concorso ha visto arrivare terzo il dottor Alessandro Giunta, cresciuto nella scuola reggiana dei chirurghi. Una graduatoria che è stata contestata da associazioni e illustri colleghi (ed ex) sul Carlino che aveva anticipato la notizia di un flash mob di protesta davanti all’ospedale, poi annullato poco dopo. Giunta – che negli ultimi due anni aveva ricoperto il ruolo di direttore facente funzione del reparto – era stato indicato come successore ideale. La sua mancata vittoria nel bando (che per il 70% si basava su un colloquio orale e per il 30% sul curriculum) ha scatenato un putiferio...