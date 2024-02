Le politiche abitative al Parlamento Europeo

Nei giorni scorsi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, in vista delle prossime elezioni, Housing Europe – la federazione europea dell’Edilizia sociale pubblica e cooperativa, che unisce una rete di 42 federazioni nazionali e regionali, presenti dal 1988 in 31 paesi europei, che gestiscono complessivamente circa 25 milioni di alloggi, ossia l’11% delle abitazioni di social housing esistenti in Europa – ha presentato un Manifesto per le Politiche abitative in cui chiede all’Unione Europea di mettere in atto azioni più incisive per combattere la povertà abitativa, incentivare la transizione energetica e garantire a tutti i cittadini europei alloggi dignitosi a prezzi accessibili. All’incontro ha partecipato anche il presidente di Acer Reggio Emilia, associata a Federcasa, Marco Corradi (foto) nonché membro del board di Housing Europe. Tra i rappresentanti delle federazioni nazionali del social housing intervenuti, anche il presidente di Acer Reggio Emilia Marco Corradi che ha sottolineato la necessità di istituire un Piano Casa che tenga conto delle peculiarità dei singoli Paesi, "con l’obiettivo comune di promuovere una società europea più equa, inclusiva e sostenibile, garantendo ad ogni cittadino europeo il diritto fondamentale di avere un alloggio adeguato e dignitoso con investimenti concreti anche sulle persone e le comunità". Inoltre, ha proposto che venga istituito un fondo di garanzia europeo per il settore del social housing a favore delle Aziende Casa e che i finanziamenti siano proporzionali alle dimensioni delle Aziende. Federcasa infine chiede che i finanziamenti riguardino fondi in conto capitale e o interessi per l’esecuzione di lavori, finanziamenti per le attività sociali finalizzate alla costruzione di comunità di abitanti inclusive e coese, e per l’innovazione gestionale di tutto il settore del social housing.