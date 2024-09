Le portacolori della Self in gara a Isernia. Domattina a Guastalla la mezza maratona

Passata la sbornia olimpica e il caldo mese d’agosto, sono diversi i meeting e le altre gare d’atletica leggera che si susseguono in questo periodo, fermo restando che Yassin Bouih e Zaynab Dosso pensano già alla stagione invernale. Oggi e domani a Isernia è impegnata l’under 23 femminile della Self Montanari e Gruzza nella finale B dei tricolori: da seguire le gemelle Cantergiani, la mezzofondista Elena Fontanesi (foto) e la pesista Vivian Osagie, ma anche altre possono far bene. Per il podismo, oggi alle 17 a Correggio c’è una non competitiva di km 3 e 7, più una gara di velocità di 50 metri per i più piccoli. Domattina dalle 9 a Guastalla, competitiva di km 21, più km 5 e 10. In archivio: Giuseppe Gravante a Pordenone corre i 1500 in 3’40’’26; a Faenza, Alessandro Casoni vince gli 800 in 1’52’10’’, Siria Bigi il salto con l’asta a m 3,20, piazzamenti per Mattia Marazzoli e Alessandro Bellelli. A San Felice, 10’’96 appena ventoso sui 100 di Bokar Badji; sui 400, Andrea Micheletti vince i 400 in 51’’60, Letizia Bertani tra le ragazze in 59’’94. A Savona, tempi ancora ventosi sui 100 per Andrea Messori, terzo in 10’’74 e per Davide Sergio Pinelli sesto in 10’’92. c.l.