Le portano via il portafogli: denunciati

Hanno approfittato del fatto che la proprietaria fosse in giardino ad annaffiare le piante per introdursi nella sua abitazione e portare via il portafogli. Poi col bancomat hanno prelevato 250 euro ad uno sportello vicino, ma non hanno fatto i conti con le telecamere che li ha ripresi. I carabinieri della stazione di via Adua hanno denunciato così un 31enne e la sua complice di 17 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito (la ragazzina dovrà rispondere davanti al tribunale dei minori di Bologna). I fatti risalgono al 18 giugno scorso, ma dopo le indagini – a seguito della denuncia presentata dalla vittima del furto, il giorno successivo quando si è accorta dell’ammanco – i militari sono riusciti a identificarli.