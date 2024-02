Le Poste arrivano ovunque coi 4x4 e il tasto Sos

Mezzi 4x4 in dotazione ai portalettere della montagna durante la stagione invernale, quando nelle località appenniniche reggiane sono immerse nella neve: Poste Italiane conferma l’impegno di tali mezzi per garantire il servizio di consegna corrispondenza e pacchi puntuale, raggiungendo i cittadini residenti nelle zone più soggette alla neve. Poste Italiane annovera nelle flotte del Centro di Distribuzione di Castelnovo Monti, Villa Minozzo e Casina, le Panda 4x4, mezzi dotati di un sistema di trazione integrale e di pneumatici invernali, che garantiscono il raggiungimento dei vari Comuni montani e le zone più remote dell’Appennino anche nelle giornate più rigide, dando continuità al servizio di consegna.

Fondamentale la conoscenza del territorio dei portalettere per affrontare eventuali difficoltà e aggirare gli ostacoli percorrendo strade alternative. Non solo capillarità ma anche sicurezza grazie all’ultima funzione integrata sui palmari in dotazione ai portalettere di richiesta volontaria di eventuale soccorso. La richiesta volontaria di soccorso si attiva cliccando per qualche secondo sul pulsante Sos che connette il dispositivo alle sale di controllo di Poste Italiane e può essere usata in caso di malessere o di infortunio. L’allarme può essere attivato in tutte le fasi lavorative del portalettere, sia durante la cosiddetta "gita", l’itinerario quotidiano di consegne, sia nelle fasi preparatorie e al rientro presso il Centro di Distribuzione. Settimo Baisi