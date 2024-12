Le potenzialità di una Festa che ci invidiano

Ci sono città che farebbero di tutto per avere un evento come la Giornata nazionale della Bandiera. Una provocazione presa di peso dalle chiacchiere della vulgata? Forse. Ma il ritornello potrebbe risultare meno vacuo leggendo il programma del prossimo 7 gennaio, il 228esimo anniversario che cade nel 2025. Un set ricchissimo, con ospiti eccellenti tra sportivi, scrittori e il presidente dell’Emilia-Romagna neo-eletto, Michele de Pascale, che aveva già scelto Reggio per la sua prima uscita pubblica da governatore. Il dubbio che corre, e non è il primo anno che accade, è che però una festa così importante risulti ancora una volta sotto-dimensionata.